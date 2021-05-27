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Федерер и Карацев провели совместную тренировку на центральном корте «Ролан Гаррос». Видео

Федерер и Карацев провели совместную тренировку на центральном корте «Ролан Гаррос». Видео
Никита Паглазов
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20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Роджер Федерер провёл тренировку с российским теннисистом Асланом Карацевым.

26-я ракетка мира и 39-летний швейцарец спарринговались на центральном корте «Ролан Гаррос». Видео с эпизодом тренировки опубликовано в твиттер-аккаунте турнира.

«Большое удовольствие видеть тебя снова, Роджер», — отмечается в сообщении аккаунта Открытого чемпионата Франции.

Пост доступен в твиттер-аккаунте «Ролан Гаррос».

Напомним, Карацев проведёт свой первый «Ролан Гаррос» в основе. Для Федерера это третий турнир после восстановления от операции на колене.

Открытый чемпионат Франции пройдёт с 30 мая по 13 июня 2021 года. Действующим победителем является Рафаэль Надаль, в финале 2020 года обыгравший серба Новака Джоковича со счётом 6:0, 6:2, 7:5.

Сетка "Ролан Гаррос" - 2021 в мужском разряде
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