Федерер и Карацев провели совместную тренировку на центральном корте «Ролан Гаррос». Видео

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Роджер Федерер провёл тренировку с российским теннисистом Асланом Карацевым.
26-я ракетка мира и 39-летний швейцарец спарринговались на центральном корте «Ролан Гаррос». Видео с эпизодом тренировки опубликовано в твиттер-аккаунте турнира.
«Большое удовольствие видеть тебя снова, Роджер», — отмечается в сообщении аккаунта Открытого чемпионата Франции.
Пост доступен в твиттер-аккаунте «Ролан Гаррос».
Напомним, Карацев проведёт свой первый «Ролан Гаррос» в основе. Для Федерера это третий турнир после восстановления от операции на колене.
Открытый чемпионат Франции пройдёт с 30 мая по 13 июня 2021 года. Действующим победителем является Рафаэль Надаль, в финале 2020 года обыгравший серба Новака Джоковича со счётом 6:0, 6:2, 7:5.
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