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Джокович и Кория сделали совместное фото после матча на турнире в Белграде

Джокович и Кория сделали совместное фото после матча на турнире в Белграде
Никита Паглазов
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Первая ракетка мира Новак Джокович и аргентинец Федерико Кория сделали селфи после очного матча на турнире ATP-250 в Белграде (Сербия), завершившегося победой серба со счётом 6:1, 6:0. Фото в своих соцсетях опубликовал аргентинский теннисист.

«Игра и лучшее селфи. Мечта сбылась», — написал Кория в «Твиттере».

Пост доступен в твиттер-аккаунте Федерико Кории.

«Феде, очень рад, что ты приехал в Сербию. Я буду ждать совместное фото после каждой нашей игры», — ответил Джокович в комментариях.

Напомним, в полуфинале турнира первая ракетка мира сыграет со словацким теннисистом Андреем Мартином. Соревнования Белград-2 завершатся 29 мая. Призовой фонд турнира составляет € 511 000.

Ранее появилась сетка «Ролан Гаррос» — 2021. В первом круге номер один посева Джокович встретится с американцем Томасом Сандгреном.

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