Ассоциация лаун-тенниса Великобритании отчиталась о резком снижении доходов

Ассоциация лаун-тенниса Великобритании (LTA) сообщила о резком снижении доходов в 2020 году, Также организация отметила, что текущий год может стать более убыточным.



Доход был уменьшен на $ 42 млн в год, операционные убытки составили около $ 7 млн. Пострадали многие травяные корты, в то же время организация инвестировала средства в смягчение последствий пандемии для игры.



Общий доход за 2020 год составил около $ 67 млн. Более 75% суммы LTA получила от Уимблдона, благодаря страховке от пандемии. Стоит отметить, что это на $ 14 млн меньше, чем в 2019 году.



В отчёте, опубликованном в «твиттере» организации отмечается, что общий капитал ассоциации – около $ 250 млн.



Следующий турнир, который пройдёт под эгидой LTA, будет соревнование в Ноттингеме с 5 по 13 июня 2021 года.