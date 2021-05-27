Стал известен призовой фонд женского разряда на «Ролан Гаррос»

Стал известен размер призового фонда на предстоящем Открытом чемпионате Франции по теннису.
Общий призовой фонд «Ролан Гаррос» — 2021 составляет € 34 367 216, сообщает официальный сайт WTA. Победительница в одиночном разряде получит € 1,4 млн. Финалистка заработает € 750 тыс., полуфиналисты — € 375 тыс.
Также в заявлении сообщается, что прошлой осенью «Ролан Гаррос» представил обновлённый корт имени Филиппа Шатрие, который впервые был оборудован крышей. В этом году на всех кортах турнира будут установлены световые прожекторы, что позволит при необходимости продолжить игру после захода солнца.
Отмечается, что с 31 мая по 9 июня (игры четвертьфинала) девять из десяти игровых дней будут проходить с вечерними матчами без зрителей и начнутся в 22:00 мск.
Напомним, действующей чемпионкой «Ролан Гаррос» является польская теннисистка Ига Свёнтек. В финале 2020 года она обыграла Софью Кенин (США) в двух сетах со счётом 6:4, 6:1.
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