Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Стал известен призовой фонд женского разряда на «Ролан Гаррос»

Стал известен призовой фонд женского разряда на «Ролан Гаррос»
Никита Паглазов
Комментарии

Стал известен размер призового фонда на предстоящем Открытом чемпионате Франции по теннису.

Общий призовой фонд «Ролан Гаррос» — 2021 составляет € 34 367 216, сообщает официальный сайт WTA. Победительница в одиночном разряде получит € 1,4 млн. Финалистка заработает € 750 тыс., полуфиналисты — € 375 тыс.

Также в заявлении сообщается, что прошлой осенью «Ролан Гаррос» представил обновлённый корт имени Филиппа Шатрие, который впервые был оборудован крышей. В этом году на всех кортах турнира будут установлены световые прожекторы, что позволит при необходимости продолжить игру после захода солнца.

Отмечается, что с 31 мая по 9 июня (игры четвертьфинала) девять из десяти игровых дней будут проходить с вечерними матчами без зрителей и начнутся в 22:00 мск.

Напомним, действующей чемпионкой «Ролан Гаррос» является польская теннисистка Ига Свёнтек. В финале 2020 года она обыграла Софью Кенин (США) в двух сетах со счётом 6:4, 6:1.

Турнирная сетка "Ролан Гаррос" - 2021 в женском разряде
$ 55,2 млн за год! Как на богатейшую спортсменку мира снова обрушился «золотой дождь» $ 55,2 млн за год! Как на богатейшую спортсменку мира снова обрушился «золотой дождь»
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021