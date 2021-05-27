Синнер и Тим провели совместную тренировку в Париже

Итальянский теннисист Янник Синнер поблагодарил австрийца Доминика Тима за совместную тренировку, которую они провели в Париже.
«Спасибо за практику, Доминик. Всегда здорово тренироваться с тобой. Удачи на турнире», — написал Синнер на своей странице в «Инстаграме».
Фотографию можно посмотреть на официальной странице Синнера в «Инстаграме».
Открытый чемпионат Франции пройдёт с 30 мая по 13 июня 2021 года. Действующим победителем является Рафаэль Надаль, в финале 2020 года обыгравший серба Новака Джоковича со счётом 6:0, 6:2, 7:5. На трибунах стадиона «Ролан Гаррос», расположенного рядом с Булонским лесом, смогут присутствовать зрители. Арены могут быть заполнены не более чем на 35% от возможной вместимости, при этом за день на стадион разрешено прийти не более 5000 болельщикам.
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