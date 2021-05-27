Трое бельгийских теннисистов отстранены от участия в турнирах

Бельгийские теннисисты Ромен Барбоза, Артур Де Греф и Алекс Витмер временно отстранены от участия в турнирах, также им запрещено посещать любые теннисные соревнования.
Как сообщает официальный сайт органа по борьбе с негативными явлениями в теннисе (ITIA), всем трём спортсменам запрещено посещать любые теннисные соревнования и принимать в них участие, организованные руководящими органами спорта, с немедленным вступлением в силу.
В отношении игроков ведется уголовное расследование, своё расследование проводит и ITIA. Причины отстранения не уточняются. Отмечается, что дело бельгийских теннисистов ведет профессор Ричард Макларен, который ранее занимался расследованиями нарушений антидопинговых правил в российском спорте.
Наивысшей позиция Барбозы в рейтинге ATP — 403-е место, Де Грефа — 113-е, Витмера — 1039-е.
- 27 мая 2021
-
23:08
-
22:55
-
22:38
-
22:18
-
21:45
-
21:18
-
20:48
-
20:17
-
19:58
-
19:29
-
19:04
-
18:27
-
18:15
-
18:05
-
17:45
-
17:07
-
16:44
-
16:37
-
15:41
-
14:13
-
13:57
-
13:31
-
13:08
-
12:32
-
12:27
-
11:37
-
11:16
-
10:53
-
10:25
-
00:58
-
00:20
- 26 мая 2021
-
23:42
-
23:15
-
22:46
-
22:17