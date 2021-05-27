Трое бельгийских теннисистов отстранены от участия в турнирах

Бельгийские теннисисты Ромен Барбоза, Артур Де Греф и Алекс Витмер временно отстранены от участия в турнирах, также им запрещено посещать любые теннисные соревнования.



Как сообщает официальный сайт органа по борьбе с негативными явлениями в теннисе (ITIA), всем трём спортсменам запрещено посещать любые теннисные соревнования и принимать в них участие, организованные руководящими органами спорта, с немедленным вступлением в силу.



В отношении игроков ведется уголовное расследование, своё расследование проводит и ITIA. Причины отстранения не уточняются. Отмечается, что дело бельгийских теннисистов ведет профессор Ричард Макларен, который ранее занимался расследованиями нарушений антидопинговых правил в российском спорте.



Наивысшей позиция Барбозы в рейтинге ATP — 403-е место, Де Грефа — 113-е, Витмера — 1039-е.