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Маркус Даниэлл: отель для игроков парного разряда на «Ролан Гаррос» — это свалка

Маркус Даниэлл: отель для игроков парного разряда на «Ролан Гаррос» — это свалка
Лидия Шейко
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Новозеландский теннисист Маркус Даниэлл пожаловался на условия организации «Ролан Гаррос» для игроков в парном разряде.

«В парном разряде довольно много разочарований на „Ролан Гаррос“. Это односторонние решения, которые организаторы приняли по поводу распределения денег и смены дат, которые повлияли на парников гораздо больше, чем на игроков в одиночном разряде. Мы и так зарабатываем гораздо меньше, чем одиночные игроки.

Отель по сравнению с тем, что должен предложить турнир «Большого шлема» — это свалка. Что меня расстраивает, так это то, что еда, которую они там предоставляют, действительно некачественная, и когда у вас есть группа людей, которые пытаются стать лучшими спортсменами в мире в своём виде спорта, и вы предоставляете некачественную еду, это непростительно. В основном, всех, о ком «Ролан Гаррос» не заботится, они поселяют в этом отеле и дают некачественную еду.

Затем, что касается парного разряда, мы также должны смириться с тем фактом, что они значительно снизили призовые для нас, а в первых двух раундах одиночного разряда они вообще не сократили их. Игроки в парном разряде получают гораздо больший удар, когда мы уже зарабатываем менее 10% от того, что зарабатывает игрок в одиночном разряде.

Существует глобальная пандемия, и нам повезло, что мы играем, и есть турниры, но если турнир будет проведён, среди игроков в парном разряде определенно есть мнение, что удары, которые принимает теннисный мир, должны быть равномерно распределены, а не свалены на группу, которая уже и так считается уродливой сводной сестрой «Ролан Гаррос», — приводит слова Даниэлла Stuff.co.nz.

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