Даниэль Эванс вспомнил о победе над Новаком Джоковичем в преддверии «Ролан Гаррос»

Теннисист из Великобритании Даниэль Эванс поделился воспоминаниями о своей победе над Новаком Джоковичем в Монте-Карло в преддверии "Ролан Гаррос".

«Очевидно, это была особенная, особенная победа – он мировой №1. Я думаю, что если вы когда-нибудь одержите такую победу, вы должны насладиться этим, но больше всего я был доволен тем, как я это сделал, стилем игры, в который я играл. Я действительно использовал свою игру в тот день, и не думаю, что я играл невероятно – я играл в свою игру. Знаю, что он сказал, что сыграл ужасно, но я думаю, что многие его действия в игре были вынужденными. Мой план игры действительно сработал.

Последние несколько лет я действительно играл довольно хорошо. Против Фернандо Вердаско я провёл хороший матч, и я действительно играл в хороший теннис. Это было хорошее начало, хорошая подготовка к концу года, но, надеюсь, я смогу выиграть несколько матчей. Я просто двигаюсь в этом направлении и получаю немного уверенности. Я играл в довольно хороший теннис на грунте, также как мне нравится играть на харде. Вероятно, даже немного более агрессивно на грунте, чем на харде, что, вероятно, говорит о том, что я должен играть на харде немного больше и сделать его более неудобным для соперников", — приводит слова Эванса Inews.co.uk.