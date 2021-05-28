Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Даниэль Эванс вспомнил о победе над Новаком Джоковичем в преддверии «Ролан Гаррос»

Даниэль Эванс вспомнил о победе над Новаком Джоковичем в преддверии «Ролан Гаррос»
Лидия Шейко
Комментарии

Теннисист из Великобритании Даниэль Эванс поделился воспоминаниями о своей победе над Новаком Джоковичем в Монте-Карло в преддверии "Ролан Гаррос".

«Очевидно, это была особенная, особенная победа – он мировой №1. Я думаю, что если вы когда-нибудь одержите такую победу, вы должны насладиться этим, но больше всего я был доволен тем, как я это сделал, стилем игры, в который я играл. Я действительно использовал свою игру в тот день, и не думаю, что я играл невероятно – я играл в свою игру. Знаю, что он сказал, что сыграл ужасно, но я думаю, что многие его действия в игре были вынужденными. Мой план игры действительно сработал.

Последние несколько лет я действительно играл довольно хорошо. Против Фернандо Вердаско я провёл хороший матч, и я действительно играл в хороший теннис. Это было хорошее начало, хорошая подготовка к концу года, но, надеюсь, я смогу выиграть несколько матчей. Я просто двигаюсь в этом направлении и получаю немного уверенности. Я играл в довольно хороший теннис на грунте, также как мне нравится играть на харде. Вероятно, даже немного более агрессивно на грунте, чем на харде, что, вероятно, говорит о том, что я должен играть на харде немного больше и сделать его более неудобным для соперников", — приводит слова Эванса Inews.co.uk.

Наконец-то «Большая тройка» в сборе! 10 причин следить за «Ролан Гаррос» — 2021 Наконец-то «Большая тройка» в сборе! 10 причин следить за «Ролан Гаррос» — 2021
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021