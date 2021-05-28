Новак Джокович: впервые у нас появилась возможность не быть привязанными к среде «пузыря»

Первая ракетка мира серб Новак Джокович прокомментировал условия на турнире категории ATP-250 в Белграде (Сербия). Турнир проводится по облегчённым антиковидным протоколам.
«Впервые с тех пор, как Тур возобновился, у нас появилась возможность спать дома, быть свободными и не быть привязанными к среде „пузыря“, что очень приятно. Мы вроде как забыли, каково это, когда ты путешествуешь, и ты обязан оставаться в своей комнате, а затем выходить только на теннисные корты. Это нормально, может быть, в течение недели или двух, но если вы делаете это снова и снова, каждую неделю, когда вы играете на турнирах, это выматывает морально», — приводит слова Джоковича официальный сайт ATP Tour.
28 мая Новак поборется с Андреем Мартином из Словакии за выход в финал.
- 28 мая 2021
-
13:44
-
13:15
-
12:32
-
11:11
-
10:20
-
09:47
-
01:05
- 27 мая 2021
-
23:38
-
23:08
-
22:55
-
22:38
-
22:18
-
21:45
-
21:18
-
20:48
-
20:17
-
19:58
-
19:29
-
19:04
-
18:27
-
18:15
-
18:05
-
17:45
-
17:07
-
16:44
-
16:37
-
15:41
-
14:13
-
13:57
-
13:31
-
13:08
-
12:32
-
12:27
-
11:37
-
11:16