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Новак Джокович: впервые у нас появилась возможность не быть привязанными к среде «пузыря»

Новак Джокович: впервые у нас появилась возможность не быть привязанными к среде «пузыря»
Лидия Шейко
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Первая ракетка мира серб Новак Джокович прокомментировал условия на турнире категории ATP-250 в Белграде (Сербия). Турнир проводится по облегчённым антиковидным протоколам.

«Впервые с тех пор, как Тур возобновился, у нас появилась возможность спать дома, быть свободными и не быть привязанными к среде „пузыря“, что очень приятно. Мы вроде как забыли, каково это, когда ты путешествуешь, и ты обязан оставаться в своей комнате, а затем выходить только на теннисные корты. Это нормально, может быть, в течение недели или двух, но если вы делаете это снова и снова, каждую неделю, когда вы играете на турнирах, это выматывает морально», — приводит слова Джоковича официальный сайт ATP Tour.

28 мая Новак поборется с Андреем Мартином из Словакии за выход в финал.

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