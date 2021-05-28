Даниил Медведев — о памятнике в свою честь: надеюсь, однажды он появится в России

Вторая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев ответил на вопрос, где бы он хотел видеть статую в свою честь.
«Надеюсь, однажды она появится в России. Легко было ответить, потому что это моя родная страна. Конечно, в том случае, если мне удастся добиться чего-то выдающегося. Пока я не сделал ничего такого, чтобы в мою честь установили памятник. Я должен стараться больше.
В таком случае я был бы горд, если бы где-то в России стоял мой памятник. Лучше, конечно, в Москве, но это тяжелее», — приводит слова Медведева пресс-служба «Ролан Гаррос».
Вчера, 27 мая, на территории «Ролан Гаррос» состоялось торжественное открытие скульптуры в честь испанца Рафаэля Надаля. Отметим, что Надаль 13 раз в карьере выигрывал Открытый чемпионат Франции по теннису.
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