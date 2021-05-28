Россиянка Гасанова проиграла украинке Завацкой в финале квалификации «Ролан Гаррос»

22-летняя российская теннисистка Анастасия Гасанова не сумела пробиться в основную сетку «Ролан Гаррос».

В финальном раунде квалификации Гасанова в двух сетах уступила представительнице Украины Катерине Завацкой со счётом 2:6, 1:6. Встреча продлилась 1 час 10 минут.

Гасанова ни разу не подала навылет, допустила 6 двойных ошибок и не реализовала ни одного брейк-пойнта из одного заработанного. Завацкая, в свою очередь, ни разу не подала навылет, не совершила ни одной двойной ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 8.

Действующей победительницей открытого чемпионата Франции является польская теннисистка Ига Свёнтек, которая в 2020 году в финале соревнований обыграла американку Софью Кенин со счётом 6:4, 6:1.