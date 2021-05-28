Стало известно, в какой день Медведев и Хачанов проведут первые матчи на «Ролан Гаррос»
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Появилась информация, когда пройдут матчи первого круга «Ролан Гаррос» нижней части мужской турнирной сетки, в которой посеяны двое россиян — Даниил Медведев и Карен Хачанов.
Карен Хачанов (23) сыграет в воскресенье, 30 мая. В матче первого круга он сразится с чехом Иржи Веселы. Также в воскресенье сыграют такие топовые теннисисты, как грек Стефанос Циципас (5), австриец Доминик Тим (4) и немец Александр Зверев (6).
Второй сеяный Даниил Медведев проведёт первый матч на «Ролан Гаррос» в понедельник, 31 мая, его соперником стал казахстанец Александр Бублик.
В общей сложности в воскресенье пройдут 20 из 32 матчей нижней половины сетки, в понедельник — оставшиеся 12 и часть встреч из верхней сетки.
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