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Стало известно, в какой день Медведев и Хачанов проведут первые матчи на «Ролан Гаррос»

Стало известно, в какой день Медведев и Хачанов проведут первые матчи на «Ролан Гаррос»
Яна Метлёва
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Появилась информация, когда пройдут матчи первого круга «Ролан Гаррос» нижней части мужской турнирной сетки, в которой посеяны двое россиян — Даниил Медведев и Карен Хачанов.

Карен Хачанов (23) сыграет в воскресенье, 30 мая. В матче первого круга он сразится с чехом Иржи Веселы. Также в воскресенье сыграют такие топовые теннисисты, как грек Стефанос Циципас (5), австриец Доминик Тим (4) и немец Александр Зверев (6).

Второй сеяный Даниил Медведев проведёт первый матч на «Ролан Гаррос» в понедельник, 31 мая, его соперником стал казахстанец Александр Бублик.

В общей сложности в воскресенье пройдут 20 из 32 матчей нижней половины сетки, в понедельник — оставшиеся 12 и часть встреч из верхней сетки.

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