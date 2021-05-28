Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Надаль — об отказе Осаки: понимаю её, но без прессы мы бы не были так популярны

Надаль — об отказе Осаки: понимаю её, но без прессы мы бы не были так популярны
Яна Метлёва
Комментарии

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль высказался о решении японки Наоми Осаки отказаться от общения с прессой во время «Ролан Гаррос».

«Я её понимаю и уважаю её решение. Но, с другой стороны, без прессы, без людей, которые ездят по турнирам, пишут новости, сообщают о наших достижениях, мы бы, наверное, не были теми спортсменами, которыми в итоге стали. Нас бы не знали по всему миру, мы бы не были так популярны.

Я её понимаю, но журналисты — важный элемент спорта», — приводит слова Надаля журналист Кристофер Клэри в своём «твиттере».

Напомним, «Ролан Гаррос — 2021» стартует 30 мая и закончится 13 июня. Ранее появилась сетка турнира. В первом круге Надаль сыграет с австралийским теннисистом Алексеем Попыриным. Действующим чемпионом является сам Надаль, обыгравший в финале 2020 года Новака Джоковича со счётом 6:0, 6:2, 7:5.

Новость по теме
Наоми Осака отказалась от общения с журналистами на «Ролан Гаррос»
Новость по теме
Медведев высказался об отказе Осаки от общения с журналистами во время «Ролан Гаррос»
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021