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255-я ракетка мира Молчан стал соперником Джоковича в финале турнира в Белграде

255-я ракетка мира Молчан стал соперником Джоковича в финале турнира в Белграде
Елена Чистова
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255-я ракетка мира словацкий теннисист Алекс Молчан вышел в финал турнира категории ATР-250 в Белграде (Сербия). В полуфинале Молчан, начавший соревнования с квалификации, нанёс поражение восьмой ракетке турнира аргентинцу Федерико Дельбонису со счётом 4:6, 6:4, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 42 минуты.

Молчан подал один эйс, дважды ошибся на подаче и реализовал 7 из 15 брейк-пойнтов. Дельбонис ни разу не подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов.

За титул 23-летний словак сыграет с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем, который ранее в полуфинале обыграл его соотечественника Андрея Мартина, также начавшего соревнования с квалификации, со счётом 6:1, 4:6, 6:0.

Белград-2 (м). 1/2 финала
28 мая 2021, пятница. 17:30 МСК
Алекс Молчан
255
Словакия
Алекс Молчан
А. Молчан
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 6
6 		4 4
         
Федерико Дельбонис
52
Аргентина
Федерико Дельбонис
Ф. Дельбонис
Белград-2 (м). 1/2 финала
28 мая 2021, пятница. 15:10 МСК
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		4 6
1 		6 0
         
Андрей Мартин
119
Словакия
Андрей Мартин
А. Мартин
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