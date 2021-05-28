255-я ракетка мира Молчан стал соперником Джоковича в финале турнира в Белграде
Поделиться
255-я ракетка мира словацкий теннисист Алекс Молчан вышел в финал турнира категории ATР-250 в Белграде (Сербия). В полуфинале Молчан, начавший соревнования с квалификации, нанёс поражение восьмой ракетке турнира аргентинцу Федерико Дельбонису со счётом 4:6, 6:4, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 42 минуты.
Молчан подал один эйс, дважды ошибся на подаче и реализовал 7 из 15 брейк-пойнтов. Дельбонис ни разу не подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов.
За титул 23-летний словак сыграет с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем, который ранее в полуфинале обыграл его соотечественника Андрея Мартина, также начавшего соревнования с квалификации, со счётом 6:1, 4:6, 6:0.
Белград-2 (м). 1/2 финала
28 мая 2021, пятница. 17:30 МСК
255
Алекс Молчан
А. Молчан
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|4
|4
52
Федерико Дельбонис
Ф. Дельбонис
Комментарии
Рекомендуем вам
- 28 мая 2021
-
21:35
-
21:05
-
19:59
-
19:39
-
19:31
-
18:59
-
18:58
-
18:16
-
17:45
-
17:33
-
16:24
-
16:03
-
13:44
-
13:15
-
12:32
-
11:11
-
10:20
-
09:47
-
01:05
- 27 мая 2021
-
23:38
-
23:08
-
22:55
-
22:38
-
22:18
-
21:45
-
21:18
-
20:48
-
20:17
-
19:58
-
19:29
-
19:04
-
18:27
-
18:15
-
18:05
-
17:45
Партнерский контент
Рекомендуем вам