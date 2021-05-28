255-я ракетка мира Молчан стал соперником Джоковича в финале турнира в Белграде

255-я ракетка мира словацкий теннисист Алекс Молчан вышел в финал турнира категории ATР-250 в Белграде (Сербия). В полуфинале Молчан, начавший соревнования с квалификации, нанёс поражение восьмой ракетке турнира аргентинцу Федерико Дельбонису со счётом 4:6, 6:4, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 42 минуты.

Молчан подал один эйс, дважды ошибся на подаче и реализовал 7 из 15 брейк-пойнтов. Дельбонис ни разу не подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов.

За титул 23-летний словак сыграет с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем, который ранее в полуфинале обыграл его соотечественника Андрея Мартина, также начавшего соревнования с квалификации, со счётом 6:1, 4:6, 6:0.