Стало известно, с кем Карацев и Сафиуллин сыграют на старте «Ролан Гаррос»

Победители квалификации «Ролан Гаррос» были распределены по основной сетке мужских соревнований.

Единственный россиянин, вышедший в основную сетку из квалификации, Роман Сафиуллин в матче первого круга встретится с другим победителем отборочного турнира испанцем Карлосом Табернером.

Первым соперником 24-го сеяного россиянина Аслана Карацева стал вышедший из квалификации американец Дженсон Бруксби. Восьмая ракетка турнира швейцарец Роджер Федерер начнёт соревнования матчем с представителем Узбекистана Денисом Истоминым. Шестой сеяный Александр Зверев из Германии стартует матчем с соотечественником Оскаром Отте. Соперником девятого сеяного итальянца Маттео Берреттини стал японец Таро Дэниэл. Испанец Роберто Баутиста-Агут, посеянный под 11-м номером, сыграет с соотечественником Марио Вилелья-Мартинесом.