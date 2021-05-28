Циципас: удивлюсь, если наш испанский друг допустит кого-то до победы на «Ролан Гаррос»
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Пятая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас сыронизировал по поводу отсутствия интриги вокруг следующего победителя «Ролан Гаррос».
«Я удивлюсь, если наш испанский друг допустит кого-нибудь до победы (начиная с 2005 года 13 из 16 титулов на «Ролан Гаррос» взял испанец Рафаэль Надаль. — Прим. «Чемпионата»). Это стало бы большой неожиданностью. А для меня любой результат лучше полуфинала будет сюрпризом», — приводит слова Циципаса пресс-служба «Ролан Гаррос».
На старте Открытого чемпионата Франции Циципас (5) сыграет с французом Жереми Шарди. Матч пройдёт в воскресенье, 30 мая. Третий сеяный Надаль в первом круге встретится с представителем Австралии Алексеем Попыриным.
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