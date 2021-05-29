«Удачи, Карен!» Доминик Тим отреагировал на совместное фото с Хачановым

Российский теннисист Карен Хачанов опубликовал в «Инстаграме» совместный снимок с четвёртой ракеткой мира австрийцем Домиником Тимом. Теннисисты провели спарринг-тренировку на кортах «Ролан Гаррос».

Публикация доступна в «инстаграме» Карена Хачанова.

«Бонжур, Париж! Отлично потренировался сегодня с моим другом Домиником Тимом. Не могу дождаться старта «Ролан Гаррос», — написал Хачанов в описании к посту.

«Удачи, Карен!» — ответил Тим в комментариях.

В первом круге Открытого чемпионата Франции Хачанов (23) сыграет с чехом Иржи Веселы. Тиму предстоит сразиться с испанским теннисистом Пабло Андухаром. Об встречи пройдут в воскресенье, 30 мая.

Действующим победителем «Ролан Гаррос» является испанский теннисист Рафаэль Надаль. В прошлогоднем финале он обыграл серба Новака Джоковича со счётом в трёх сетах 6:0, 6:2, 7:5.