«Удачи, Карен!» Доминик Тим отреагировал на совместное фото с Хачановым

Российский теннисист Карен Хачанов опубликовал в «Инстаграме» совместный снимок с четвёртой ракеткой мира австрийцем Домиником Тимом. Теннисисты провели спарринг-тренировку на кортах «Ролан Гаррос».
Публикация доступна в «инстаграме» Карена Хачанова.
«Бонжур, Париж! Отлично потренировался сегодня с моим другом Домиником Тимом. Не могу дождаться старта «Ролан Гаррос», — написал Хачанов в описании к посту.
«Удачи, Карен!» — ответил Тим в комментариях.
В первом круге Открытого чемпионата Франции Хачанов (23) сыграет с чехом Иржи Веселы. Тиму предстоит сразиться с испанским теннисистом Пабло Андухаром. Об встречи пройдут в воскресенье, 30 мая.
Действующим победителем «Ролан Гаррос» является испанский теннисист Рафаэль Надаль. В прошлогоднем финале он обыграл серба Новака Джоковича со счётом в трёх сетах 6:0, 6:2, 7:5.
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