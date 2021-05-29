Пэр: не важно, победа или поражение будет на «Ролан Гаррос», давайте веселиться и зажигать

Французский теннисист Бенуа Пэр обратился к болельщикам в преддверии старта на «Ролан Гаррос».
«Признаюсь, сейчас я переживаю тяжёлые времена. Но я и не прошу вас пытаться понять меня или любить меня. Единственное, что я хотел бы от вас — давайте вместе осуществим супер «Ролан Гаррос». И будь что будет, победа ли или поражение, просто давайте веселиться и зажигать! Вы мне нужны, чтобы вместе мы разожгли настоящее пламя», — написал Пэр на своей странице в «Инстаграме».
Открытый чемпионат Франции пройдёт с 30 мая по 13 июня 2021 года. Действующим победителем является Надаль, в финале 2020 года обыгравший серба Новака Джоковича со счётом 6:0, 6:2, 7:5. На трибунах стадиона «Ролан Гаррос», расположенного рядом с Булонским лесом, смогут присутствовать зрители. Арены могут быть заполнены не более чем на 35% от возможной вместимости, при этом за день на стадион разрешено прийти не более чем 5000 болельщиков.
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