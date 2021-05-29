Андрей Рублёв признался, что испытывает страх во время матчей с игроками из топ-10

Российский теннисист Андрей Рублёв ответил на ряд вопросов о себе.



«Что я знаю о художнике Андрее Рублёве? Я знаю, что он был одним из величайших иконописцев. У меня дома есть самая известная икона — «Троица». Мы храним её в специальном углу. Иногда ставим небольшую свечку, чтобы сделать атмосферу особенной.



Многие игроки говорят, что в туре я работаю усерднее всех? Даже не знаю, если честно. Тут всё очень индивидуально. Не каждому подойдёт тот или иной подход. Я к своему уже привык и не меняю его, мне так комфортно.



Спал ли я с ракеткой в детстве? Да, пару раз такое случалось. Одиночество во время пандемии? Было одиноко, но подчеркну, что мне немного повезло, потому что меня окружает много людей, с которыми мы смотрим на разные вещи одинаково. Это даёт много энергии. Когда я играю, то чувствую, что они со мной, и это мне очень помогает.



Есть ли у меня страх во время матчей с соперниками из топ-10? Да, страх присутствует. Но я не стесняюсь об этом говорить прямо. Когда выхожу на корт, я, конечно, боюсь, особенно, когда играю с некоторыми соперниками из топ-10. Но я принимаю это. Не могу сказать, что не чувствую напряжения. Я очень открыт. Я человек и иногда чувствую себя скованно. Но, в конце концов, я хочу побеждать и сделаю для этого всё, что в моих силах», — приводит слова Рублёва New York Times.