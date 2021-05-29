Гауфф: не хочу, чтобы про меня говорили: «Она как Серена Уильямс»

17-летняя американская теннисистка Кори Гауфф поделилась мнением о сравнении, которое проводят некоторые болельщики между ней и её соотечественницей, 23-кратной победительницей турниров «Большого шлема» Сереной Уильмс.



«Я понимаю, почему многие сравнивают нас, но мне важно, чтобы люди просто знали меня как Коко. Я не хочу, чтобы про меня говорили: «Она как Серена Уильямс». И не хочу быть той, кто будет после Серены. Я просто хочу, чтобы меня называли Коко Гауфф», — приводит слова Гауфф Roland Garros.



Гауфф — победительница трёх турниров WTA (одного в одиночном разряде); победительница юниорского турнира «Большого шлема» в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции-2018); победительница юниорского турнира «Большого шлема в парном разряде» (Открытый чемпионат США-2018).