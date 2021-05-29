Соболенко: больше не думаю о ТБШ особо — это всего лишь очередные соревнования

Белорусская теннисистка Арина Соболенко призналась, что раньше слишком много думала о предстоящих турнирах «Большого шлема», однако впоследствии поняла, что такие мысли лишь препятствовали её успеху на них.



«Признаюсь, я больше не думаю о турнирах «Большого шлема» как о чём-то особенном. Это всего лишь очередные соревнования. Как всегда, я просто должна показать свой уровень и быть готовой на все 100%, и тогда победы придут. Теперь я мыслю таким образом. Я уверена, это большой плюс для меня.

Ведь раньше я действительно слишком много думала о турнирах «Большого шлема». В голове постоянно витала мысль о необходимости побеждать во что бы то ни стало. Но успех это никак не приближало. Я просто слишком много на себя давила. Конечно, это не особо помогает. Я понимаю, что мне нужно просто начать работать. Вот и всё», — цитирует Соболенко WTA.