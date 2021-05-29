Гуарачи и Кравчик стали победительницами турнира в Страсбурге в парном разряде

Чилийская теннисистка Алекса Гуарачи и американка Дезире Кравчик выиграли парный турнир в Страсбурге (Франция). В финале они победили японку Макото Ниномию и Ян Чжаосюань из Китая. Для победы Алексе и Дезире потребовалось два сета. Встреча закончилась со счётом 6:2, 6:3.



Продолжительность матча составила 1 час 11 минут. Победительницы 1 раз подали навылет, совершили одну двойную ошибку и реализовали 5 брейк-пойнтов из 7. Их соперницы не выполнили ни одного эйса, допустили 5 двойных ошибок и использовали 2 шанса из 3 на то, чтобы взять подачу Гуарачи и Кравчик.



Напомним, сегодня, 29 мая, в Страсбурге состоится также финал турнира серии WTA-250 в одиночном разряде. За титул поспорят румынка Сорана Кырстя и Барбора Крейчикова из Чехии.