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Тим: самое сложное испытание во всём спорте — победить Надаля на «Ролан Гаррос»

Тим: самое сложное испытание во всём спорте — победить Надаля на «Ролан Гаррос»
Виталий Весёлый
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Австрийский теннисист Доминик Тим ответил на вопрос, с кем из теннисистов так называемой «Большой тройки», куда входят швейцарец Роджер Федерер, испанец Рафаэль Надаль и представитель Сербии Новак Джокович, ему сложнее всего играть.

«Я думаю, что со всеми ними очень сложно играть, и у каждого из них есть своё любимое покрытие. Но, на мой взгляд, играть с Рафой здесь, на корте Шатрие, — по-прежнему самая сложная задача. Я действительно полагаю, что победить Рафу здесь — самое сложное испытание даже за пределами тенниса, во всём спорте в целом», — приводит слова Тима официальный сайт Открытого чемпионата Франции.

Ранее семикратный победитель турниров «Большого шлема» Матс Виландер вспомнил финал Открытого чемпионата США-2020, где встречались немец Александр Зверев и Тим. По мнению Матса, единственная причина победы Доминика на US Open — отсутствие там игроков «Большой тройки».

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