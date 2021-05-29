Болелли и Гонсалес завоевали титул в парном разряде на турнире в Парме
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Итальянец Симоне Болелли и аргентинец Максимо Гонсалес одержали победу в финале парного турнира в Парме (Италия). В решающем матче соревнований они оказались сильнее представителя Австрии Оливера Мараха и его партнёра Айсам-Уль-Хака Куреши из Пакистана. Для победы Болелли и Гонсалесу потребовалось два сета. Счёт матча — 6:2, 6:3.
Продолжительность противостояние составила 1 час 22 минуты. Победители выполнили 2 эйса, ни разу не ошибались на подаче и реализовали 3 брейк-пойнта из 10. Марах и Куреши 1 раз подали навылет и допустили 3 двойные ошибки.
Напомним, сегодня, 29 мая, в Парме состоится также финал турнира серии ATP-250 в одиночном разряде. За титул поспорят Себастьян Корда (США) и Марко Чеккинато (Италия).
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