Монфис — о Федерере: увиденное мною на выходных было невероятным, всем будет очень сложно

Французский теннисист Гаэль Монфис, недавно потренировавшийся со швейцарцем Роджером Федерером, поделился мнением о способности последнего успешно справиться с давлением на предстоящем «Ролан Гаррос».
«Если он приехал сюда, значит он всё ещё чувствует, что может очень хорошо сыграть. Мне, как и всем, поскорее хочется увидеть, как он с этим справится. Интересно посмотреть, как такая легенда будет противостоять всему этому давлению. Скажу честно, то, что я увидел на выходных, было невероятным. Думаю, многим игрокам будет очень сложно в матчах с Роджером», — приводит слова Монфиса официальный сайт Открытого чемпионата Франции.
«Ролан Гаррос» пройдёт с 30 мая по 13 июня. Его действующим чемпионом является испанец Рафаэль Надаль, в 2020 году он в трёх сетах обыграл серба Новака Джоковича со счётом в трех сетах 6:0, 6:2, 7:5. Впервые с Australian Open – 2020 на турнире сыграют все три представителя «Большой тройки».
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