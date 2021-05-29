Виландер: важно, чтобы кто-то из молодых сломал Рафу, а затем победил Джоковича и Федерера

Семикратный победитель турниров «Большого шлема» Матс Виландер поделился мнением о необходимости прогресса молодых игроков для тенниса в целом.
«Считаю ли я важным для будущего тенниса, чтобы молодое поколение игроков сделало большой шаг вперёд? Определённо. Важно, чтобы кто-то сломал Надаля, а затем победил Джоковича и Федерера на Уимблдоне. Ведь как раз это уже происходит в женском теннисе. Мы начали проводить сравнения между Осакой и Сереной во время их матчей на кортах с твёрдым покрытием. Мы даже задаёмся вопросом, а не лучше ли японка», — приводит слова Виландера Marca.
Виландер также вспомнил финал Открытого чемпионата США– 2020, где встречались немецкий теннисист Александр Зверев и австриец Доминик Тим, отметив, что победа Тима на этих соревнованиях — отсутствие там игроков «Большой тройки».
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