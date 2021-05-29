Новак Джокович стал победителем турнира в Белграде

Первая ракетка мира, серб Новак Джокович стал победителем турнира категории ATP 250 в Белграде-2. В финальном матче домашних соревнований он оказался сильнее представителя Словакии Алекса Молчана. Для победы Новаку потребовалось два сета. Счёт матча в двух сетах — 6:4, 6:3.
Продолжительность встречи составила 1 час и 28 минут. Джокович 2 раза подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 8. Молчан, занимающий 255-е место в рейтинге ATP, выполнил 1 эйс, ни разу не ошибся на подаче и использовал два шанса из пяти взять подачу соперника.
Призовой фонд турнира в Белграде составляет € 511 000.
33-летний Джокович — победитель 18 турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, обладатель карьерного «Большого шлема» в одиночном разряде.
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