Новак Джокович стал победителем турнира в Белграде

Первая ракетка мира, серб Новак Джокович стал победителем турнира категории ATP 250 в Белграде-2. В финальном матче домашних соревнований он оказался сильнее представителя Словакии Алекса Молчана. Для победы Новаку потребовалось два сета. Счёт матча в двух сетах — 6:4, 6:3.

Продолжительность встречи составила 1 час и 28 минут. Джокович 2 раза подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 8. Молчан, занимающий 255-е место в рейтинге ATP, выполнил 1 эйс, ни разу не ошибся на подаче и использовал два шанса из пяти взять подачу соперника.

Призовой фонд турнира в Белграде составляет € 511 000.

33-летний Джокович — победитель 18 турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, обладатель карьерного «Большого шлема» в одиночном разряде.