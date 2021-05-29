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Новак Джокович стал победителем турнира в Белграде

Новак Джокович стал победителем турнира в Белграде
Виталий Весёлый
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Первая ракетка мира, серб Новак Джокович стал победителем турнира категории ATP 250 в Белграде-2. В финальном матче домашних соревнований он оказался сильнее представителя Словакии Алекса Молчана. Для победы Новаку потребовалось два сета. Счёт матча в двух сетах — 6:4, 6:3.

Продолжительность встречи составила 1 час и 28 минут. Джокович 2 раза подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 8. Молчан, занимающий 255-е место в рейтинге ATP, выполнил 1 эйс, ни разу не ошибся на подаче и использовал два шанса из пяти взять подачу соперника.

Призовой фонд турнира в Белграде составляет € 511 000.

33-летний Джокович — победитель 18 турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, обладатель карьерного «Большого шлема» в одиночном разряде.

Белград-2 (м). Финал
29 мая 2021, суббота. 15:10 МСК
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		3  
         
Алекс Молчан
255
Словакия
Алекс Молчан
А. Молчан
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