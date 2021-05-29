Владимир Камельзон рассказал, в какой форме Аслан Карацев подошёл к «Ролан Гаррос»

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон оценил готовность российского теннисиста Аслана Карацева перед стартом «Ролан Гаррос».

«Я на протяжении недели наблюдал за тренировками Аслана, который готовился на кортах «Белокаменной» (детская теннисная спортивная школа. – Прим. «Чемпионата»). Он работал со своей командой, это потрясающий парень, необыкновенно крепкий в физическом плане. Он тренировался по 4-4,5 часа без остановки. Я такого, честно говоря, не видел ни у кого: столько времени на грунте, один против двух спарринг-партнёров хорошего уровня. Ребята работали очень серьёзно, тем более, как и он сам говорил, и я это знаю — корты «Белокаменной» один в один такие же, как и на «Ролан Гаррос». Степень готовности Аслана сейчас вселяет оптимизм. И я желаю ему выступить хорошо.

Аслан постепенно набирает форму. И надо сказать, что раньше он сделал серьёзный задел, проверив половину игроков первой десятки, включая серба Новака Джоковича. Но говорить о том, что он стопроцентно готов выиграть «Ролан Гаррос», очень трудно. И что-то сложно предсказать, потому что на грунте бывает столько неожиданностей, сколько не бывает на харде», — приводит слова Камельзона «РИА Новости».