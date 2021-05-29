Себастьян Корда завоевал первый титул ATP, обыграв Чеккинато в финале турнира в Парме

Американский теннисист Себастьян Корда, сын победителя Открытого чемпионата Австралии 1998 Петра Корды впервые взял титул на уровне ATP.

В финале турнира категории ATP-250 в Парме (Италия) 20-летний Корда в двух сетах обыграл итальянца Марко Чеккинато со счётом 6:2, 6:4. Встреча продлилась 1 час 15 минут.

Корда-младший 6 раз подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 6. На счету его соперника — 3 эйса, 1 двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта из одного заработанного.

За победу в Парме Корда получит более € 47 тыс. призовых и 250 рейтинговых очков. Этот успех позволит американцу подняться на 50-ю строчку рейтинга ATP, что станет для Корды новым личным рекордом.