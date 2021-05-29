Барбора Крейчикова стала чемпионкой турнира в Страсбурге

Чешская теннисистка Барбора Крейчикова выиграла первый титул на уровне WTA. В финальном матче турнира категории WTA-250 в Страсбурге (Франция) Крейчикова в двух сетах обыграла представительницу Румынии Сорану Кырстю со счётом 6:3, 6:3.

Встреча продлилась 1 час 40 минут. Крейчикова ни разу не подала навылет, допустила 10 двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 13. На счету Кырсти – 3 эйса, ни одной двойной ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 7.

Призовой фонд турнира в Страсбурге составил более € 189 тыс. За победу в соревнованиях Крейчикова получит более € 23 тыс. и 280 рейтинговых очков, что позволит чешке подняться на 33-ю строчку в рейтинге WTA (лучшее достижение в карьере).