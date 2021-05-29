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Журналист New York Times: на фоне трудолюбивого Андрея Рублёва некоторые игроки – лентяи

Журналист New York Times: на фоне трудолюбивого Андрея Рублёва некоторые игроки – лентяи
Яна Метлёва
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Журналист New York Times Синди Шмерлер посвятил отдельную статью российскому теннисисту Андрею Рублёву, в которой провёл параллель между сходством его достижений в туре и вкладом в культуру знаменитого тёзки – иконописца Андрея Рублёва.

Материал вышел под названием «Андрей Рублёв – мастер с ракеткой».

«Андрей Рублёв был известным иконописцем XV века, теннисист Рублёв – тоже по-своему художник», — отметил Шмерлер.

«Андрей Рублёв знает о своём великом тёзке. Однако у двух Рублёвых есть кое-что общее – один создавал шедевры, другой — создаёт их сейчас.

Рублёву всего 23, он смог подняться из-за пределов первой двадцатки, где был в январе прошлого года, на рекордное для себя седьмое место рейтинга. Несмотря на сокращённый из-за COVID-19 год, Рублёв завоевал пять титулов ATP. С начала прошлого года он выиграл 70 матчей в одиночном разряде – это больше, чем кто-либо в туре.

Рублёв вооружён чудовищным ударом справа, которым может направить мяч в любую точку на корте, а также Андрей – невероятно трудолюбив, настолько, что некоторые игроки тура на его фоне – лентяи», — добавил Шмерлер.

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