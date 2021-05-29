Аслан Карацев потренировался с Рафаэлем Надалем перед стартом «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Аслан Карацев провёл совместную тренировку с 20-кратным победителем турниров «Большого шлема» испанцем Рафаэлем Надалем. Об этом стало известно из «инстаграма» личного тренера Карацева – Егора Яцыка.
Карацев и Надаль спарринговались на центральном корте «Ролан Гаррос», который назван в честь Филиппа Шатрие.
Отметим, что Карацев впервые в карьере начнёт «Ролан Гаррос» в основе. В матче первого тура он сыграет с американцем Дженсоном Бруксби.
Надаль 13 раз становился чемпионом Открытого чемпионата Франции. На старте «Ролан Гаррос-2021» Король грунта сыграет с представителем Австралии Алексеем Попыриным.
Открытый чемпионат Франции пройдёт с 30 мая по 13 июня 2021 года. Действующим победителем является Рафаэль Надаль, в финале 2020 года обыгравший серба Новака Джоковича со счётом 6:0, 6:2, 7:5.
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