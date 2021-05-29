Джокович: играть с Надалем на старте и в финале «Ролан Гаррос» – одинаково сложная задача

Первая ракетка мира серб Новак Джокович предвосхитил старт «Ролан Гаррос» после того, как взял титул на домашнем турнире ATP-250 в Белграде.
«Победа дома определённо даст мне уверенность на «Ролан Гаррос». Я в восторге от того, как играл на этой неделе, очень доволен тем, как чувствую себя на корте и бью по мячу.
Париж – одна из основных целей на этот сезон, безусловно. Надеюсь, я смогу наилучшим образом выступить на этом турнире.
По-моему, этот «Ролан Гаррос» станет первым турниром «Большого шлема», где в одной половине сетки сыграют Федерер, Надаль и я. Это точно будет интересно. Только один из нас сможет попасть в финал. Я сделаю всё, чтобы стать этим парнем.
Думаю, нет ничего такого в том, что мы с Надалем встретимся не в финале, а в полуфинале. Нужно ещё нам обоим в этот полуфинал попасть. Играть с Надалем в первом круге или в финале – одинаково сложная задача.
Я много раз встречался с ним на центральном корте «Ролан Гаррос», я знаю, что это такое. Но после нашего матча в Риме (Надаль выиграл со счётом 7:5, 1:6, 6:3. – Прим. «Чемпионата») я чувствую, что у меня есть хорошие шансы», — приводит слова Джоковича сайт ATP.
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