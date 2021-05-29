Новак Джокович допустил снятие брата с должности директора турнира в Белграде

Первая ракетка мира серб Новак Джокович ответил на вопрос, касающийся конфликта интересов, который складывается на турнирах в Белграде, где он выступает в роли и игрока, и одной из ключевых персон в организации соревнований. Напомним, директором и женского, и мужского турниров в Белграде является брат Джоковича – Джордже.

«Прежде всего вы должны понять, что конфликт интересов в теннисе повсюду. В данном конкретном случае я бы не сказал, что я и моя семья находимся в конфликтном положении с другими игроками из-за того, что являемся владельцами турнира. Будет он нашей собственностью или нет – вопрос. На самом деле, мы не являемся владельцами этого турнира, мы лишь арендуем лицензию, это может продолжаться несколько лет. Её можно вернуть первоначальному владельцу. Мы не знаем, когда это произойдёт – всё зависит от них.

Мы усердно работаем над тем, чтобы сохранить эту лицензию как можно дольше. Такой долгосрочный проект нужен Сербии. Для теннисной системы нашей страны важно проводить как можно больше турниров. Я как игрок, который родился и вырос здесь, чувствую, что на мне лежит ответственность за будущее тенниса в Сербии.

Мой брат делает фантастическую работу, я горжусь им. Но, если тот факт, что организатором турнира является мой брат, смущает других участников, я определённо постараюсь найти другой способ и поручить организаторские полномочия другому человеку. Вы должны понять, что я управляю этими турнирами не из-за деловых интересов. Конечно, бизнес важен. Но для меня на первом месте – развитие тенниса в стране», — приводит слова Джоковича журналистка Анна Митрич в своём «твиттере».

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