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«Лучший подарок на день рождения». Свёнтек – о совместной тренировке с Надалем

«Лучший подарок на день рождения». Свёнтек – о совместной тренировке с Надалем
Яна Метлёва
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Действующая чемпионка «Ролан Гаррос» польская теннисистка Ига Свёнтек опубликовала в «Инстаграме» совместный снимок с испанцем Рафаэлем Надалем, который также будет защищать звание победителя Открытого чемпионата Франции в этом году.

Публикация доступна в «инстаграме» Иги Свёнтек.

«Лучший, пусть и заранее, подарок на день рождения. Спасибо Рафаэлю Надалю, это было так весело. Лучший подарок на день рождения, который я когда-либо могла получить», — написала Свёнтек в описании к посту.

Отметим, что 31 мая Свёнтек исполнится 20 лет.

Надаль, в свою очередь, также опубликовал фото со Свёнтек. «Было здорово потренироваться с тобой сегодня, Ига! Удачи на турнире», — написал Надаль в своём «инстаграме».

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