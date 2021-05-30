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Гоффен поделился впечатлениями от тренировки с Федерером перед стартом «Ролан Гаррос»

Гоффен поделился впечатлениями от тренировки с Федерером перед стартом «Ролан Гаррос»
Яна Метлёва
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Бельгийский теннисист Давид Гоффен поделился впечатлениями от совместной тренировки с 20-кратным победителем турниров «Большого шлема» швейцарцем Роджером Федерером в преддверии старта «Ролан Гаррос».

«Я был рад встретить его, в последний раз я мельком видел Роджера в Дохе, где мы оба участвовали в турнире. Тренировка прошла очень хорошо. Мы оба были в хорошей форме. Отлично били по мячу. Всё прошло быстро. Условия в этом году действительно немного другие – корт немного быстрее, погода теплее, соответственно, грунт суше. От начала и до конца на тренировке царила хорошая атмосфера и интенсивность. Поэтому я полностью удовлетворён.

Сейчас мы находимся в разных ситуациях. Мне – 30, ему скоро 40 лет. Он должен подходить к матчам по-другому, стремясь сократить очки. Наши цель тоже отличаются: он нацелен на Уимблдон и приехал сюда, чтобы обрести уверенность», — приводит слова бельгийца Tennis Head.

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