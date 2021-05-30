Гарбинье Мугуруса: не считаю себя один из фаворитов «Ролан Гаррос»

Победительница «Ролан Гаррос-2016» испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса рассказала о настрое перед розыгрышем титула-2021.

«Счастлива вернуться в Париж. С ним у меня связано много хороших воспоминаний. Это турнир, который я люблю, посмотрим, как хорошо у меня получится сыграть здесь в этот раз.

Я не считаю себя одним из фаворитов. Мне нужно быть скромнее, учитывая то, что я давно не играла на грунте. Я должна двигаться шаг за шагом. Я правда очень люблю это покрытие, но в данный момент я не на том уровне, чтобы быть фаворитом.

Моя подготовка прошла не гладко. Я всё ещё навёрстываю упущенное. Это процесс, где мне пригодился весь мой опыт. Чувствую, что матчи будут полезны для меня, они помогут мне вернуться в игровой ритм. Вы можете много тренироваться, но при этом понимать, что не до конца готовы, всё решает выход на корт против соперницы», — приводит слова Мугурусы пресс-служба «Ролан Гаррос».

На «Ролан Гаррос-2021» Мугуруса посеяна под 12-м номером. В первом круге она сыграет с украинкой Мартой Костюк.