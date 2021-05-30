Ришар Гаске рассказал, кого из «Большой тройки» считает величайшим

Французский теннисист Ришар Гаске рассказал, кого из «Большой тройки» он считает величайшим игроком.



«Лично я нахожу эту тему довольно интересной. Проблема в том, что это бесконечные дебаты. Очевидно, всё зависит от критериев, по которым мы оцениваем игроков. В моих глазах величайший из когда-либо существовавших не является самым успешным. Кроме того, если мне и придётся сделать выбор, то не для того, чтобы обесценивать одного из трёх. Они невероятные чемпионы. Однако для меня теннис — это Роджер Федерер.

Я ничего не имею против Новака, он невероятный, он всегда был очень корректен со мной. Повторяю, я не хочу плохо говорить о Джоко или Рафе, но если бы мне пришлось назвать имя, то это был бы Федерер, его техника, его жесты, его элегантность на поле. Надаль — один из лучших спортсменов в мире во всех дисциплинах. Это правда, что мы часто пересекались на кортах. Кроме того, я очень сожалею о нашем матче в Монте-Карло в 2005 году: это был первый матч на таком уровне, я вёл сет на ноль и хорошо контролировал игру. Сегодня это легко сказать, но если бы я победил его в тот день, возможно, его сбалансированность не была бы прежней», — приводит слова Гаске Italy24news со ссылкой на We Love Tennis.