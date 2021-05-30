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Новак Джокович — о победе на турнире в Белграде: нет места лучше дома

Новак Джокович — о победе на турнире в Белграде: нет места лучше дома
Виталий Весёлый
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Первая ракетка мира, серб Новак Джокович на своей официальной странице в «Инстаграме» разместил новый пост по случаю победы на домашнем турнире в Белграде.

«Нет места лучше дома», — подписал фото Джокович.

Фотографию можно посмотреть на официальной странице Новака Джоковича в «Инстаграме».

В решающем матче соревнований в Белграде Джокович оказался сильнее представителя Словакии Алекса Молчана. Для победы Новаку потребовалось два сета. Счёт матча — 6:4, 6:3. Эта победа принесла Новаку 83-й титул ATP в карьере.

Призовой фонд турнира в Белграде составляет € 511 000.

33-летний Джокович — победитель 18 турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, обладатель карьерного «Большого шлема» в одиночном разряде.

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