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Тим: в Париже я вошёл в топ-10, надеюсь и сейчас добавлю ещё одну успешную главу в актив

Тим: в Париже я вошёл в топ-10, надеюсь и сейчас добавлю ещё одну успешную главу в актив
Виталий Весёлый
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Австрийский теннисист Доминик Тим написал небольшой текст по случаю старта на Открытом чемпионате Франции.

«Бонжур, Париж. Со среды я начал подготовку к своему восьмому «Ролан Гаррос». В этом году предзнаменования определённо другие: последние пару недель дела шли не очень хорошо, однако тренировки со Стефаносом Циципасом, Александром Зверевым, Кареном Хачановым и Янником Синнером оказались многообещающими. Я обязательно должен быть готов к своему первому воскресному матчу с испанцем Пабло Андухаром. Это даже не обсуждается!

Париж — одно из самых красивых мест для тенниса на земле. Когда я был подростком, то одержал здесь свои первые победы, здесь я вошёл в топ-10, сыграл свой первый финал турнира «Большого шлема». Прекрасные воспоминания, потрясающие эмоции и незабываемые матчи. Надеюсь, мне удастся добавить ещё одну главу в эту успешную историю», — написал Тим на своём официальном сайте.

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