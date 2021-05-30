Тим: в Париже я вошёл в топ-10, надеюсь и сейчас добавлю ещё одну успешную главу в актив

Австрийский теннисист Доминик Тим написал небольшой текст по случаю старта на Открытом чемпионате Франции.
«Бонжур, Париж. Со среды я начал подготовку к своему восьмому «Ролан Гаррос». В этом году предзнаменования определённо другие: последние пару недель дела шли не очень хорошо, однако тренировки со Стефаносом Циципасом, Александром Зверевым, Кареном Хачановым и Янником Синнером оказались многообещающими. Я обязательно должен быть готов к своему первому воскресному матчу с испанцем Пабло Андухаром. Это даже не обсуждается!
Париж — одно из самых красивых мест для тенниса на земле. Когда я был подростком, то одержал здесь свои первые победы, здесь я вошёл в топ-10, сыграл свой первый финал турнира «Большого шлема». Прекрасные воспоминания, потрясающие эмоции и незабываемые матчи. Надеюсь, мне удастся добавить ещё одну главу в эту успешную историю», — написал Тим на своём официальном сайте.
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