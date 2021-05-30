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Стефанос Циципас: грунт развивает терпение. На других покрытиях времени подумать меньше

Стефанос Циципас: грунт развивает терпение. На других покрытиях времени подумать меньше
Лидия Шейко
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Пятая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас поделился своим отношением к грунтовому покрытию на кортах перед «Ролан Гаррос».

«Для меня всегда было естественно играть на грунте. Я начал играть на этой поверхности очень рано. Это та поверхность, на которой я больше всего играл, когда был ребёнком. Там, где я вырос, были только грунтовые корты, так что это быстро вошло в привычку. Я, несомненно, одержал лучшие победы и добился лучших результатов в своей карьере именно на грунте.

Грунт – это покрытие, которое развивает терпение. Последние годы я этим занимался. Я научился не пытаться завершить розыгрыш в один-два-три удара. Грунт награждает разнообразие. На грунте проходит стратегический теннис. Хорошая подача помогает, но только её недостаточно. Нужна мощь, чтобы строить розыгрыш на задней линии, нужно терпение, умение захватить инициативу с первого лёгкого мяча. Преимущество дают проникающие удары, высокий отскок, сильное вращение.

Мяч необязательно встречать очень рано, можно подождать, нет никакой спешки. Можно строить длинный розыгрыш, медленно открывать корт, искать угол. На других покрытиях это сложнее, потому что мяч летит быстрее и времени подумать меньше», — приводит слова Циципаса L’Équipe.

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