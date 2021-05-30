Джокович — о титуле в Белграде: лучшего перед стартом на «Ролан Гаррос» и быть не могло

Первая ракетка мира, сербcкий теннисист Новак Джокович прокомментировал победу, которую он одержал на турнире серии ATP-250 в Белграде (Сербия). В решающем матче соревнований со счётом 6:4, 6:3 Новак обыграл словака Алекса Молчана. Победа на домашних соревнованиях принесла Джоковичу 83-й титул ATP в карьере.
«Прошло довольно много времени с тех пор, как я в последний раз играл здесь перед болельщиками. Месяц назад (на первом турнире в Белграде. — Прим. «Чемпионата») мы здесь играли при пустых трибунах. Поднять трофей над головой спустя 10 лет — действительно особенное событие, лучшего перед стартом на «Ролан Гаррос» и быть не могло. Я показываю хороший теннис, чувствую себя здорово и отлично провёл время с семьёй», — приводит слова Джоковича ATP.
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