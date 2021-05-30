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«Это большой урок для меня». Молчан — о поражении в финале турнира в Белграде с Джоковичем

«Это большой урок для меня». Молчан — о поражении в финале турнира в Белграде с Джоковичем
Виталий Весёлый
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Словацкий теннисист Алекс Молчан прокомментировал поражение (4:6, 3:6), которое он потерпел в финальном матче с первой ракеткой мира, сербом Новаком Джоковичем на турнире категории ATP-250 в Белграде (Сербия).

«Чувствую себя хорошо, но, признаюсь, устал. Впервые я дошёл до финала турнира ATP, начав ещё со стадии квалификации. Мне кажется, я хорошо играл и уж действительно боролся. Я попытался, но этого оказалось недостаточно. Да, я демонстрировал неплохой теннис, но ведь я играл с Джоковичем, и поэтому, чтобы на что-то рассчитывать, нужно было играть невероятно хорошо. Надеюсь, я и впредь буду выступать на таком уровне. Матч с Новаком стал большим уроком для меня», — приводит слова Молчана ATP.

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