«Это большой урок для меня». Молчан — о поражении в финале турнира в Белграде с Джоковичем
Поделиться
Словацкий теннисист Алекс Молчан прокомментировал поражение (4:6, 3:6), которое он потерпел в финальном матче с первой ракеткой мира, сербом Новаком Джоковичем на турнире категории ATP-250 в Белграде (Сербия).
«Чувствую себя хорошо, но, признаюсь, устал. Впервые я дошёл до финала турнира ATP, начав ещё со стадии квалификации. Мне кажется, я хорошо играл и уж действительно боролся. Я попытался, но этого оказалось недостаточно. Да, я демонстрировал неплохой теннис, но ведь я играл с Джоковичем, и поэтому, чтобы на что-то рассчитывать, нужно было играть невероятно хорошо. Надеюсь, я и впредь буду выступать на таком уровне. Матч с Новаком стал большим уроком для меня», — приводит слова Молчана ATP.
Новость по темеДжокович — о титуле в Белграде: лучшего перед стартом на «Ролан Гаррос» и быть не могло
Комментарии
Рекомендуем вам
- 30 мая 2021
-
11:32
-
11:23
-
10:57
-
10:45
-
10:15
-
10:06
-
09:44
-
09:38
-
00:41
-
00:00
- 29 мая 2021
-
23:24
-
22:43
-
21:59
-
20:42
-
20:13
-
19:16
-
18:28
-
18:09
-
17:53
-
17:19
-
16:39
-
16:37
-
16:28
-
16:02
-
15:06
-
14:57
-
14:53
-
14:02
-
13:39
-
12:19
-
11:45
-
10:10
-
09:52
-
00:25
- 28 мая 2021
-
23:51
Партнерский контент
Рекомендуем вам