Ник Кирьос высказался по поводу сравнений с баскетболистом Деннисом Родманом

Австралийский теннисист Ник Кирьос прокомментировал то, что его сравнивают с баскетболистом Деннисом Родманом.

«Если бы я завтра умер, то хотел бы, чтобы меня помнили как Денниса Родмана. Когда я думаю о Родмане, я думаю о ком-то, кому совершенно комфортно в его собственной шкуре, кто играл в игру, в которую хотел, и на самом деле не заботился о том, что думают другие. Вот как я себя чувствую, когда занимаюсь своей теннисной карьерой, мне на самом деле всё равно, что думают другие, и я играю так, как хочу играть. И у него тоже была довольно хорошая девушка», — приводит слова Кирьоса Daily Mail.

В середине апреля Кирьос объявил, что полностью пропустит грунтовый сезон, включая «Ролан Гаррос», и вернётся в тур к старту сезона на траве. Кирьос не играл на грунтовых турнирах с «Мастерса» в Риме-2019, откуда его сняли по ходу матча с норвежцем Каспером Руудом из-за того, что Ник не сдержал эмоций и пнул стул на корт.