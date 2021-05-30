Ник Кирьос высказался по поводу сравнений с баскетболистом Деннисом Родманом

Австралийский теннисист Ник Кирьос прокомментировал то, что его сравнивают с баскетболистом Деннисом Родманом.
«Если бы я завтра умер, то хотел бы, чтобы меня помнили как Денниса Родмана. Когда я думаю о Родмане, я думаю о ком-то, кому совершенно комфортно в его собственной шкуре, кто играл в игру, в которую хотел, и на самом деле не заботился о том, что думают другие. Вот как я себя чувствую, когда занимаюсь своей теннисной карьерой, мне на самом деле всё равно, что думают другие, и я играю так, как хочу играть. И у него тоже была довольно хорошая девушка», — приводит слова Кирьоса Daily Mail.
В середине апреля Кирьос объявил, что полностью пропустит грунтовый сезон, включая «Ролан Гаррос», и вернётся в тур к старту сезона на траве. Кирьос не играл на грунтовых турнирах с «Мастерса» в Риме-2019, откуда его сняли по ходу матча с норвежцем Каспером Руудом из-за того, что Ник не сдержал эмоций и пнул стул на корт.
- 30 мая 2021
-
13:04
-
12:36
-
12:16
-
11:32
-
11:23
-
10:57
-
10:45
-
10:15
-
10:06
-
09:44
-
09:38
-
00:41
-
00:00
- 29 мая 2021
-
23:24
-
22:43
-
21:59
-
20:42
-
20:13
-
19:16
-
18:28
-
18:09
-
17:53
-
17:19
-
16:39
-
16:37
-
16:28
-
16:02
-
15:06
-
14:57
-
14:53
-
14:02
-
13:39
-
12:19
-
11:45
-
10:10