Соперница Потаповой по первому кругу «Ролан Гаррос» рассказала о своих кумирах

18-летняя канадская теннисистка Лейла Фернандес, с которой сегодня в первом круге «Ролан Гаррос» сыграет россиянка Анастасия Потапова, рассказала о своих кумирах.
«Я смотрела матчи Жюстин Энен, она потрясающий игрок. Её игра очень похожа на игру Федерера. Кроме того, я смотрела много матчей теннисистов из «Большой тройки» – Новака Джоковича, Роджера Федерера и Рафаэля Надаля. Когда я смотрела игру Энен, в основном на YouTube, это казалось мне искусством. То, как она открывала корт, было просто прекрасно, она способна создать что-то из ничего. Меня сразу же очень привлекла её игра, и я всегда стараюсь привнести как можно больше этого в свою игру», — приводит слова Фернандес Tennis Majors.
Жюстин Энен — бельгийская теннисистка, бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде, семикратная победительница турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, двукратная победительница итоговых турниров WTA в одиночном разряде, олимпийская чемпионка в одиночном разряде, победительница 45 турниров WTA.
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