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Белорус Егор Герасимов не сумел выйти во второй круг «Ролан Гаррос»

Белорус Егор Герасимов не сумел выйти во второй круг «Ролан Гаррос»
Виталий Весёлый
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Белорусский теннисист Егор Герасимов не смог пройти во второй круг Открытого чемпионата Франции. В стартовом матче соревнований в трёх сетах он уступил представителю Франции Энцо Коко. Счёт матча — 6:7 (3:7), 4:6, 3:6.

Продолжительность встречи составила 2 часа и 17 минут. Герасимов 2 раза подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 10. Коко, занимающий 177-е место в рейтинге ATP, выполнил 4 эйса, 6 раз ошибся на подаче и использовал 4 шанса из 10 взять подачу соперника.

За выход в следующий раунд француз поборется с испанцем Пабло Карреньо-Бустой, оказавшимся сильнее словака Норберта Гомбоша.

Открытый чемпионат Франции пройдёт с 30 мая по 13 июня. Его действующим чемпионом является испанец Рафаэль Надаль, в 2020 году он в трёх сетах обыграл серба Новака Джоковича со счётом 6:0, 6:2, 7:5. В этом розыгрыше соревнований впервые с Australian Open-2020 сыграют все три представителя «Большой тройки».

Ролан Гаррос (м). 1-й круг
30 мая 2021, воскресенье. 12:10 МСК
Егор Герасимов
Беларусь
Егор Герасимов
Е. Герасимов
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
6 3 		4 3    
7 7 		6 6    
             
Энзо Куако
Франция
Энзо Куако
Э. Куако
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