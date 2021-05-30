Крис Эверт: на «Ролан Гаррос» всё направлено против Серены Уильямс

Американская теннисистка Крис Эверт, выигрывавшая «Ролан Гаррос» семь раз, оценила шансы соотечественницы Серены Уильямс на победу на Открытом чемпионате Франции.



«Я думаю, что всё направлено против Серены, но если у неё будет три или четыре матча за плечами, и она останется на турнире и на второй неделе, то может случиться всё, что угодно. Она работала со своим тренером по фитнесу, она сейчас в отличной форме, выглядит подтянутой и хорошо двигается, но когда вы не играете много матчей, вы теряете этот инстинкт, вы теряете это предвкушение и уверенность.

Я бы дала Серене больше шансов на Уимблдоне, потому что трава идеально подходит для её игры, поскольку она способствует силе и скорости. На траве, если Серена в форме и подача работает, то половина матча уже выиграна. Я думаю, что у неё есть уверенность в том, что на траве она может преуспеть. У неё есть этот опыт и гибкость. Если у неё не получится хорошей игры, она может почувствовать это в качестве своей мотивации, поскольку это может быть её последний шанс», — приводит слова Эверт Tennis Head.