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Крис Эверт: на «Ролан Гаррос» всё направлено против Серены Уильямс

Крис Эверт: на «Ролан Гаррос» всё направлено против Серены Уильямс
Лидия Шейко
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Американская теннисистка Крис Эверт, выигрывавшая «Ролан Гаррос» семь раз, оценила шансы соотечественницы Серены Уильямс на победу на Открытом чемпионате Франции.

«Я думаю, что всё направлено против Серены, но если у неё будет три или четыре матча за плечами, и она останется на турнире и на второй неделе, то может случиться всё, что угодно. Она работала со своим тренером по фитнесу, она сейчас в отличной форме, выглядит подтянутой и хорошо двигается, но когда вы не играете много матчей, вы теряете этот инстинкт, вы теряете это предвкушение и уверенность.

Я бы дала Серене больше шансов на Уимблдоне, потому что трава идеально подходит для её игры, поскольку она способствует силе и скорости. На траве, если Серена в форме и подача работает, то половина матча уже выиграна. Я думаю, что у неё есть уверенность в том, что на траве она может преуспеть. У неё есть этот опыт и гибкость. Если у неё не получится хорошей игры, она может почувствовать это в качестве своей мотивации, поскольку это может быть её последний шанс», — приводит слова Эверт Tennis Head.

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