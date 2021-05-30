Павлюченкова вышла во второй круг «Ролан Гаррос», в двух сетах обыграв американку Макхэйл

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла во второй круг «Ролан Гаррос». В стартовом матче соревнований она обыграла американку Кристину Макхэйл. Встреча продолжалась два сета и завершилась со счётом 6:4, 6:0.

Длительность поединка составила 1 час и 21 минуту. Павлюченкова шесть раз подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 6. Макхэйл, занимающая 95-е место в рейтинге WTA, не выполнила ни одного эйса, два раза ошиблась на подаче и использовала один шанс из пяти взять подачу соперницы.



За выход в следующий раунд Анастасия поборется с представительницей Австралии Айлой Томлянович, оказавшейся сильнее украинки Катерины Козловой.

Открытый чемпионат Франции проходит с 30 мая по 13 июня. Его действующей чемпионкой является полячка Ига Свёнтек. В финале она обыграла американку Софью Кенин в двух сетах — 6:4, 6:1.