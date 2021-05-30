Хачанов в трёх сетах одолел Веселы и вышел во второй круг Открытого чемпионата Франции

Российский теннисист Карен Хачанов вышел во второй круг «Ролан Гаррос». В стартовом матче турнира он оказался сильнее представителя Чехии Иржи Веселы. Для победы Карену понадобилось три сета. Счёт матча — 6:1, 6:2, 6:3.
Продолжительность поединка составила 1 час и 35 минут. Хачанов 5 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 6 брейк-пойнтов из 10. Веселы, занимающий 71-е место в рейтинге ATP, выполнил 1 эйс, 3 раза ошибся на подаче и не воспользовался двумя предоставленными шансами взять подачу соперника.
За выход в следующий раунд Карен поборется с победителем матча Кей Нисикори (Япония) — Алессандро Джаннесси (Италия).
Открытый чемпионат Франции проходит с 30 мая по 13 июня. Его действующим чемпионом является испанец Рафаэль Надаль, в 2020 году он в трёх сетах обыграл серба Новака Джоковича со счётом 6:0, 6:2, 7:5. Впервые с Australian Open-2020 на турнире сыграют все три представителя «Большой тройки».
- 30 мая 2021
-
16:39
-
16:24
-
16:18
-
16:04
-
15:49
-
15:41
-
14:53
-
14:39
-
14:29
-
14:29
-
14:08
-
13:49
-
13:43
-
13:04
-
12:36
-
12:16
-
11:32
-
11:23
-
10:57
-
10:45
-
10:15
-
10:06
-
09:44
-
09:38
-
00:41
-
00:00
- 29 мая 2021
-
23:24
-
22:43
-
21:59
-
20:42
-
20:13
-
19:16
-
18:28
-
18:09
-
17:53