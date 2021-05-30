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Хачанов в трёх сетах одолел Веселы и вышел во второй круг Открытого чемпионата Франции

Хачанов в трёх сетах одолел Веселы и вышел во второй круг Открытого чемпионата Франции
Виталий Весёлый
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Российский теннисист Карен Хачанов вышел во второй круг «Ролан Гаррос». В стартовом матче турнира он оказался сильнее представителя Чехии Иржи Веселы. Для победы Карену понадобилось три сета. Счёт матча — 6:1, 6:2, 6:3.

Продолжительность поединка составила 1 час и 35 минут. Хачанов 5 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 6 брейк-пойнтов из 10. Веселы, занимающий 71-е место в рейтинге ATP, выполнил 1 эйс, 3 раза ошибся на подаче и не воспользовался двумя предоставленными шансами взять подачу соперника.

За выход в следующий раунд Карен поборется с победителем матча Кей Нисикори (Япония) — Алессандро Джаннесси (Италия).

Открытый чемпионат Франции проходит с 30 мая по 13 июня. Его действующим чемпионом является испанец Рафаэль Надаль, в 2020 году он в трёх сетах обыграл серба Новака Джоковича со счётом 6:0, 6:2, 7:5. Впервые с Australian Open-2020 на турнире сыграют все три представителя «Большой тройки».

Ролан Гаррос (м). 1-й круг
30 мая 2021, воскресенье. 14:45 МСК
Карен Хачанов
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 6    
1 		2 3    
             
Иржи Веселы
Чехия
Иржи Веселы
И. Веселы
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