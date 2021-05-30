Даниил Медведев — о «Ролан Гаррос»: с нетерпением жду отличного турнира

Вторая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев поделился ожиданиями от «Ролан Гаррос».

«Я чувствую себя счастливым. Я радуюсь теннису. Впервые за два месяца. Так что это просто отличное чувство. Не имеет значения, проиграю ли я в первом раунде или проиграю в финале. Речь идёт о чувстве на корте, и теперь у меня всё хорошо.



На тренировке я не чувствовал, что это был грунт. Я играл, как на харде, и, надеюсь, у меня есть некоторая надежда. Самое главное — играть хорошо, иметь в соперниках игрока, который тоже не любит грунт, но опять же, ему понравятся здешние условия. Да, мне очень нравятся здешние условия, и, честно говоря, я с нетерпением жду отличного турнира», — приводит слова Медведева официальный сайт «Ролан Гаррос».