Даниил Медведев — о «Ролан Гаррос»: с нетерпением жду отличного турнира
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Вторая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев поделился ожиданиями от «Ролан Гаррос».
«Я чувствую себя счастливым. Я радуюсь теннису. Впервые за два месяца. Так что это просто отличное чувство. Не имеет значения, проиграю ли я в первом раунде или проиграю в финале. Речь идёт о чувстве на корте, и теперь у меня всё хорошо.
На тренировке я не чувствовал, что это был грунт. Я играл, как на харде, и, надеюсь, у меня есть некоторая надежда. Самое главное — играть хорошо, иметь в соперниках игрока, который тоже не любит грунт, но опять же, ему понравятся здешние условия. Да, мне очень нравятся здешние условия, и, честно говоря, я с нетерпением жду отличного турнира», — приводит слова Медведева официальный сайт «Ролан Гаррос».
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